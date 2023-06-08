Amine Gülşe ile Mesut Özil'den romantik yıldönümü kutlaması

2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, futbolcu Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Ünlü çift, 4. evlilik yıl dönümlerini Instagram hesaplarından yayınladıkları fotoğraflarla kutladı.

"BİR ÖMÜR BOYU AŞKLA YÜRÜYELİM"

Mesut Özil ile düğünlerinden bir kareyi paylaşan Amine Gülşe, "Seninle bir ömür boyu, böyle aşkla yan yana yürüyelim diğer yarım. Seni çok seviyorum iyikim. 07.06.2019" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Amine Özil (@gulseamine)'in paylaştığı bir gönderi

"HAYALLERİMİN KADINIYLA EVLENDİM"

Mesut Özil ise düğün videosunu paylaşıp "4 yıl önce bugün hayatımın en özel günlerinden biriydi. Hayallerimin kadınıyla evlendim! Her zaman yanımda olduğun için ve bana iki harika ve güzel çocuk verdiğin için teşekkürler! Sonsuza dek: Bay & Bayan Özil" notunu düştü.