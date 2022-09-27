Amine Gülşe ve Mesut Özil’in ikinci bebekleri dünyaya geldi

2014'te Türkiye Güzeli seçilen Amine Gülşe, 2019 yılında Mesut Özil ile nikah masasına oturmuştu. Kızları Eda'yı evlendikten bir yıl sonra kucağına alan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Amine Gülşe ikinci kez anne oldu.

İŞTE ELA BEBEK

Özil, kızının fotoğrafını, "Allah’a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" mesajıyla paylaştı. Gülşe ile Özil'e tebrik mesajları yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mesut Özil (@m10_official)'in paylaştığı bir gönderi

Çiftin ilk çocukları Eda, 2020 yılında dünyaya gelmişti.