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Amine Gülşe'den eşi Mesut Özil'in doğum gününde romantik kutlama: "Seneler uçup gidiyor senle..."
Futbolcu Mesut Özil, bugün 36. yaşını kutluyor. Tescilli güzel Amine Gülşe ile mutlu bir evliliği olan Mesut Özil'e eşinden romantik kutlama geldi.
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Amine Gülşe, 2019 yılında görkemli bir düğünle Mesut Özil ile nikah masasına oturmuştu.
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Ünlü çift 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da ilk çocukları olan Eda'yı kucaklarına aldı. Ela isimli ikinci kızları ise 26 Eylül 2022 tarihinde dünyaya geldi.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Amine Gülşe, 36 yaşına giren eşi Mesut Özil'in doğum gününü kutladı.
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Gülşe, paylaşımına; "Seneler uçup gidiyor sanki senle diğer yarım, kızlarımız ve ben çok şanslıyız çünkü sen harika bir eş ve babasın. Seni çok ama çok seviyoruz. Nice güzel senelere ömrüm. İyi ki varsın, İyi ki doğdun" notunu düştü.