Angelina Jolie: Anne olmak hayatımı kurtardı!

Oyunculuğa ara verip tasarımcı olacağı söylenen Angelina Jolie, moda sektörüne atılmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu konuyla ilgili, "Büyük bir tasarımcı olmak istemiyorum. Başkalarının olabilmesi için bir marka yaratmak istiyorum" dedi.

"ANNE OLMAK HAYATIMI KURTARDI"

Oyuncu anne olmanın "kendisini kurtardığını" söyledi. 2002 yılında oğlu Maddox'u evlat edinen oyuncu "Anne olduğumda 26 yaşındaydım. Tüm hayatım değişti. Çocuk sahibi olmak hayatımı kurtardı, dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı" dedi.

Anneliğin hayatı üzerindeki etkisini açıklayan oyuncu "Çocuklarım olmasaydı hayatımda daha karanlık bir yolda olabilirdim. Onlar benden daha iyi durumdalar çünkü çocuklarınızın sizden daha iyi olmasını istersiniz" ifadelerini kullandı.

"GENÇKEN POPÜLER BİR KIZ DEĞİLDİM"

"Çocukların burada olsaydı bana gözlerini devirirdi" diyen oyuncu, "Ben gençken karanlık ve punk olmayı severdim, popüler kız değildim" dedi.

"UZUN BİR SÜREDİR KENDİMDE DEĞİLİM"

2016 yılında dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt ile boşanan ve hukuk mücadelesi devam eden Jolie, "Uzun bir süredir kendimde değil gibiyim, ki bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum" dedi.