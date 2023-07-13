Angelina Jolie: Brad Pitt beni soydu!

Ünlü çiftin karşılıklı olarak birbiriyle dava süreci devam ederken, yeni ele geçirilen mahkeme belgelerinde dikkat çeken ifadeler yer aldı.

DAVA SÜRECİ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Angelina Jolie, daha önce Brad Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine 'sus payı' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı. Pitt ise Jolie’nin kendisine 'zarar vermek' için kendi hisselerini Rus bir iş adamı olan Yuri Shefler'e sattığını öne sürmüş ve bu satıştan haberi olmadığını dile getirerek, ünlü isme karşı dava açmıştı.

KONTROLÜ ELE GEÇİRMEK İÇİN SOYDU İDDİASI

CNN'in haberine göre, yeni belgeler ortaya çıktı. Belgelerde, Angelina Jolie, Pitt'in Miraval Şatosu'nun kontrolünü ele geçirmek için kendisini soyduğunu öne sürüyor.

ANGELINA JOLIE 350 MİLYON DOLAR TALEP ETTİ

Uzun süredir devam eden dava ile ilgili yeni belgeleri Page Six ortaya çıkardı. Belgelerde Pitt'in eski eşini 'soymakla' ve yağmalamakla' suçlandığı ortaya çıktı. Jolie'nin eski yatırım şirketi Nouvel'in, bu sebeple aktörden zararların giderilmesi için 350 milyon dolar talep ettiği görüldü.