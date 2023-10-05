Angelina Jolie-Brad Pitt davasında yeni gelişme! Jolie, yargıcı taraflı olmakla suçladı

Bir zamanlar Hollywood’un gözde çifti olan Angelina Jolie – Brad Pitt cephesinde sular durulmuyor.

Jolie, yargıcı “önyargılı” olmakla ve Brad Pitt’in tarafını tutmakla suçladı

ABD basınında çıkan haberlere göre, Angelina Jolie, çocuklarının velayeti için Pitt’le girdiği davaya bakan Yargıç John W. Ouderkirk’i eleştirerek mahkemelere aile içi şiddet eğitimi verilmesi gerektiğini belirtti. Jolie, yazdığı 29 Eylül tarihli mektupta, çocuklarının mahkemede aile içi şiddetle ilgili ifade vermesi talebini reddeden yargıcı “önyargılı” olmakla ve Brad Pitt’in tarafını tutmakla suçladı.

Brad Pitt’e yakın kaynaklar ise The Post gazetesine yaptıkları açıklamada, Jolie’nin gerçekleri çarpıtmak için her zamanki taktiklerini kullandığını, bu amaçla yargıcın itibarını zedelemeye çalıştığını savundu.

Yargıç Ouderkirk, 2021 yılında çiftin 6 çocuklarının ortak velayetine eşit olarak sahip olması gerektiğine karar vermişti. Jolie o dönemde de yargıcın davadan alınması için talepte bulunmuştu.