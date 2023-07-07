Angelina Jolie: Çocuklarıma yanlış teşhis kondu

6 çocuk sahibi olan 48 yaşındaki Angelina Jolie, sağlık sektöründeki ırksal eşitsizliğe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, ''Farklı ırklardan çocukların annesi olarak, çocuklarıma bazen sağlıklarını tehlikeye atacak şekillerde yanlış teşhisler konduğunu gördüm" diyerek beyaz tene sahip insanlarla daha çok ilgilenildiğine dikkat çekti.

Jolie, yüksek kalitede sağlık hizmetine erişimi olan çocuklarının, beyaz tene öncelik verilmesi sebebiyle bazı teşhislerin gözden kaçtığını belirtti.

3 ÇOCUĞU FARKLI ÜLKELERDEN

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.