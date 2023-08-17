Angelina Jolie kızına iş buldu: Asistan olacak

48 yaşındaki oyuncu, Brad Pitt ile evliliğinden dünyaya gelen 15 yaşındaki ikizlerinden kız olanını yani Vivienne Marcheline'i asistan olarak işe aldı. Vivienne, Angelina Jolie'nin görev aldığı The Outsiders adlı Broadway yapımında annesinin asistanı olarak çalışacak.

'VİV YARATICI KİŞİLERE DESTEK OLMAYI SEVİYOR'

Angelina Jolie, bu konuda yaptığı açıklamada kızı Vivienne'in kişiliğine uygun olarak böyle bir karar verdiğini söyledi. Jolie; "Viv, ilgi odağı olmaya değil, yaratıcı kişilere destek olmaya odaklandığı için bana annemi hatırlatıyor" dedi.

GENÇ SEYİRCİYE ULAŞMAK İÇİN ASİSTANI OLMASINI İSTEDİ

Jolie, sahneye koyacağı Broadway yapımının genç seyirciye ulaşmasını istiyor. Küçük kızını kendisine asistan olarak seçmesinin nedenlerinden biri de bu zaten. Jolie'nin amacı, müzikalin sahneye konulması sırasında atılacak her adımda gençlerle çalışmak ve onların sesi olmak.