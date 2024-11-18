Angelina Jolie, ödül törenine 16 yaşındaki oğlu Knox Jolie Pitt ile katıldı
Hoolywood'un yıldız isimlerinden Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Knox ile yıllar sonra bir etkinlikte boy gösterdi.
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Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren "Maria" filmi için meraklı devam ediyor.
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Filmin yıldızı Angelina Jolie, Oscar'ın habercisi olan galaya oğlu ile katıldı.
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Jolie, Los Angeles’ta düzenlenen ve Hollywood yıldızlarının bir araya geldiği Governors Ödülleri'nin kırmızı halısında 16 yaşındaki oğlu Knox ile poz verdi.
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Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Knox, son olarak 3 yıl önce annesinin "Eternals" adlı filminin prömiyerine katılmıştı. Knox, ünlü çiftin ikiz çocuklarınından biri.