Angelina Jolie oyunculuğa veda mı edecek?

Angelina Jolie'nin oyunculuğu bırakarak farklı sektöre geçeceği konuşuluyor...

İddialara göre ünlü oyuncu giyim - mücevher markası kurmaya hazırlanıyor. Jolie'nin Atelier Jolie adını verdiği işletme için küresel marka başvurusunda bulunduğu da iddialar arasında.

The Sun'a konuşan bir kaynağın aktardığına göre Jolie bu proje üzerinde bir yılı aşkın bir süredir çalışıyordu. Ünlü yıldızın kuracağı marka, ısmarlama mücevherlerden couture giysilere ve terziliğe kadar her şeyi kapsıyor.