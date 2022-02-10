Angelina Jolie ve kızı Zahara'dan aile içi şiddet mağdurlarına destek

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, kızı Zahara ile ABD’nin Washington eyaletindeki senatoyu aile içi şiddet, cinsel saldırı ve flört şiddeti gören mağdurlara desteğini göstermek amacıyla ziyarete gitti.

46 yaşındaki Angelina Jolie, aile içi şiddetin çocuklar üzerindeki etkisini ve travmanın uzun vadeli sağlık üzerindeki etkilerini ele almak için tasarının sponsorları ve savunucularıyla yakın bir şekilde çalıştı. Jolie, "İstismarın travmatik etkilerini anlamalı ve yasal ve tıbbi sistemlerimizin aile içi şiddete yaklaşımının merkezine çocukların sağlığını, güvenliğini ve iyileşmesini sağlamalıyız" dedi. "Bunlar, çocukların ve ailelerin sağlık ve esenliği için ulusal ve küresel sorunlardır."

Jolie, Instagram hesabından da konuyla ilgili paylaşım yaparak şunları söyledi: “Senato'nun Kadına Yönelik Şiddeti Yeniden Yetkilendirme Yasası hakkındaki oturumda, kendini bu işe adamış savunucular ve yasa koyucularla bir araya geldiğim için minnettarım ve müteşekkirim. Ayrıca kızım Zahara'nın bu konudaki savunuculuğunu paylaşmaktan ve bugünkü basın toplantısından önce onun varlığının sinirlerimi yatıştırmasından da memnunum."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Angelina Jolie (@angelinajolie)'in paylaştığı bir gönderi

Jolie ayrıca, travma bilgisine sahip mahkeme süreçleri ve yasal standartlar ile çocuklara zarar verme riskini en aza indiren adli eğitim gerektiren Kayden Yasasını da savunuyor.

Bu, Jolie'nin Washington DC'ye üçüncü seyahati oldu. Daha önce aralık ayında, iki milletvekille VAWA'yı desteklemek için Zahara ile birlikte bir araya geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Angelina Jolie (@angelinajolie)'in paylaştığı bir gönderi

Yaptığı Instagram paylaşımında şunları yazdı: "Washington DC'yi Zahara ile birlikte ziyaret etmekten onur duydum. Kadınlara Karşı Şiddet Yasasını modernize etmek ve güçlendirmek için savunucular ve milletvekilleriyle bir araya gelerek çalıştık. Bu yasa, çocukların sağlığını ve güvenliğini, renk topluluklarını, kabileleri, LGBTQ mağdurlarını, kırsal alanları ve tüm hayatta kalanlar için korunmalarını içerecek şekilde onların güvenliğini kapsıyor."

"Yargı eğitimi, çocuklara zarar verme riskini en aza indiren travma bilgili mahkeme süreçleri, tüm cilt tonlarında morlukları tespit etmek ve ön yargısız adli kanıt toplamayı oluşturmak için teknoloji programları ve en savunmasız olanlar için koruma dahil olmak üzere reformlara ihtiyacımız var."