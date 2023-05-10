Angelina Jolie'den duygulandıran paylaşım: Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti

Angelina Jolie, Instagram sayfasında duygusal bir paylaşım yaptı. Jolie, 2007'de hayatını kaybeden annesi Marcheline Bertrand ile çocukluğunda çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

"HAZİRANDA ANNEME TEŞHİS KONDUĞU YAŞA BİR AY UZAK OLACAĞIM"

Annesi Marcheline Bertrand'ın 15 yıl önce meme ve yumurtalık kanseri ile uzun bir mücadeleden sonra hayatını kaybettiğini söyleyen Angelina Jolie, "Haziranda, anneme teşhis konduğu yaşa bir ay uzaklıkta olacağım. Kansere yakalanma riskimi azaltmak için önleyici ameliyatlar geçirdim ve kontrollere devam ediyorum" ifadesini kullandı.

Annesinin müzisyen Jimi Hendrix'i sevdiğini söyleyen Angelina Jolie, onun her zaman mektuplarına Hendrix'in 'Kiss the Sky' (Gökyüzünü Öp) şarkı sözünü yazdığını anlattı. "O vefat ettikten sonra yeni bir anlam kazandı" diyen ünlü oyuncu, "Sevdiklerini kaybedenlere sevgilerimi ve tam şu anda hayatları ve sevdiklerinin yaşamları için mücadele edenlere güç gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN KENDİNİZE BAKMAK İÇİN ZAMAN AYIRIN"

Angelina Jolie, mesajını şu sözlerle bitirdi: Ve diğer kadınlara, lütfen kendinize bakmak için zaman ayırın, mamografisini çektirmeye, kan testleri yaptırmaya ve ultrasona gidin. özellikle de ailenizde kanser geçmişiniz varsa.