Angelina Jolie'den şaşırtan itiraf: Hollywood sağlıklı bir yer değil, bugün oyuncu olmazdım

Angelina Jolie-Brad Pitt ikilisi, uzun yıllar süren birlikteliklerinin sonunda 2014'te evlenmiş, ancak 2016'da yollarını ayırmıştı. Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie, Wall Street Journal'a verdiği röportajda Hollywood'a dair itirafta bulundu.

"BUGÜN OYUNCU OLMAZDIM"

Jolie, bu çağda eğlence sektörüne katılmakla ilgili "Bugün oyuncu olmazdım" dedi. Oyuncu "Benim işe başladığım dönemde bu kadar halka açık olmak, bu kadar çok şey paylaşmak gibi bir beklenti yoktu" ifadelerini kullandı.

"OLDUKÇA YÜZEYSEL BİR YERDE BÜYÜDÜM"

Ebeveynleri oyuncu olan Jolie "Bu ortamda büyüdüğüm için hiçbir zaman Hollywood'dan çok etkilenmedim" dedi.

"Oldukça yüzeysel bir yerde büyüdüm" diyen 48 yaşındaki yıldız, politikaya dahil olmasını ve sosyal konularda sık sık konuşmasını Hollywood'da büyümesine bağlıyor.

"ÖZGÜNLÜK ARIYORSUNUZ"

Kamboçya'daki evinde daha fazla zaman geçirmeyi umduğunu ifade eden ünlü isim, "Oldukça sığ bir yerde büyüdüm. Dünyadaki onca yer arasında Hollywood yaşamak için sağlıklı bir yer değil. Bu yüzden özgünlük arıyorsunuz" dedi.