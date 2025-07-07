Angelina Jolie'nin evine girmeye çalışan bir kişi yakalandı

Angelina Jolie ile Kristen Bell gibi ünlülerin evlerinin bulunduğu, yıldızlarla dolu, güvenlikli bir semtin sakinleri, dün huzursuz bir gün geçirdi.

Hollywood'un doğusunda yer alan Los Feliz mahallesinde evlere girmeye yeltenen bir kişi yakalandı.

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Güvenlik görevlilerinin ve komşuların haber vermesi üzerine polis olay yerine geldi. Polisten kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı. Polis müdahalesi sırasında yaralanan şüpheli, gözaltına alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

HİÇBİR EVE GİREMEDİ

Yetkililere göre şüpheli, pek çok ünlünün yaşadığı bölgede hiçbir eve giremedi.

EN SON BRAD PITT'İN BAŞINA GELDİ

Son birkaç yıldır birçok ünlünün evi hırsızlık girişimiyle karşılaştı. En son Brad Pitt'in yeni filmi 'F1'in tanıtımı için Japonya'da olduğu sırada 5,5 milyon dolarlık evine ön pencereden giren bir kişinin "içeriyi yağmaladığı" bildirilmişti.

Şüphelinin çalıntı eşyalarla kaçtığını söyleyen yetkililer, evden ne alındığını ve bu eşyaların değerini açıklamamıştı.