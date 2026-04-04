Angelina Jolie’nin kızı Shiloh, annesine benzerliğiyle şaşırttı
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh Jolie, bir K-Pop müzik klibinde sergilediği dans performansıyla kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Seçmelere kimliğini gizleyerek katılan 19 yaşındaki Shiloh, annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekti.
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh Jolie, kariyer rotasını dansa çevirdi. 19 yaşındaki Shiloh, Güney Koreli sanatçı Dayoung’un merakla beklenen 'What's a Girl to Do' adlı parçasının tanıtım videosunda yer aldı. Annesi Angelina Jolie’nin gençliğine olan benzerliğiyle de oldukça dikkat çeken Shiloh, 7 Nisan’da tamamı yayınlanacak olan videonun fragmanında sade bir stille bir dans sekansı içerisinde yer alıyor. Artık soyadı olarak sadece 'Jolie'yi kullanan genç ismin bu projeye dahil oluşu ise tamamen kendi yeteneğiyle gerçekleşmiş.
SEÇMELERDE KİMLİĞİ GİZLİ KALDI
Projenin arkasındaki Starship Entertainment yetkilileri, Shiloh’nun seçilme sürecinin tamamen profesyonel bir elemeye dayandığını belirtti. Maeil Business Newspaper Star Today'e konuşan bir temsilci, sürecin detaylarını şu sözlerle aktardı:
"Dayoung'un müzik videosunda yer alacak performansçıları seçmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde açık bir seçme düzenledik. Katılanlar arasında 'Culture' adlı dans grubuna bağlı birkaç sanatçı da vardı."
Şirket yetkilisi, Shiloh’nun kimliğinin çekimler bitene kadar fark edilmediğini ise şu cümlelerle vurguladı:
"Shiloh son turda seçildi ve Dayoung'un müzik videosuna dahil oldu. Çekimlerden sonra bile onun Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocuğu olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu; bunu tesadüfen çok yakın bir zamanda öğrendik."
DANS KARİYERİNDEKİ İSTİKRARLI YÜKSELİŞ
Bu iş birliği, Shiloh’nun ilk profesyonel adımı değil. Daha önce Millennium Dance Complex gibi prestijli merkezlerde eğitim alan ve koreograf Hamilton Evans’ın videolarında yer alan Shiloh, sektördeki isimlerin de takibinde.