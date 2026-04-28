Angelina Jolie’nin kızı Zahara, spot ışıkları altındaki ilişkinin perde arkasını anlattı

"BİR ROL MODELE SAHİP OLDUĞUM İÇİN MİNNETTARIM"



Altı aylıkken Etiyopya’dan evlat edinilen Zahara, ailesiyle olan bağını "sonradan inşa edilen bir sevgi" olarak nitelendiriyor. Konuşmasında, Jolie’nin çocuklarına aşıladığı yaşam felsefesine de değinen Zahara, sahip oldukları değerler sistemini şu cümlelerle özetledi:

“Birbirimize olan sevgimiz 'bulunmuş' bir sevgi. Altı aylıkken evlat edinildim; dünyanın en özel ve sevgi dolu insanları kardeşlerim oldu ve bizi başkalarına yardım etmenin, nazik olmanın ve her zaman bir birey olarak gelişmeye çabalamanın değerini aşılayarak büyüten bir annem var.”