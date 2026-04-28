Angelina Jolie’nin kızı Zahara, spot ışıkları altındaki ilişkinin perde arkasını anlattı
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in altı çocuğundan biri olan Zahara Marley Jolie, Atlanta’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti. Spelman College öğrencisi olan Zahara, annesiyle olan ilişkisini ve gözler önünde büyümenin gerçeklerini kendi penceresinden paylaştı.
Spelman College’da eğitimine devam eden Zahara, bu konuşmasında sadece bir aile üyesi olarak değil, kendi deneyimlerini aktaran bir üniversite öğrencisi olarak yer aldı. Dünyaca tanınan bir figür olan annesi Angelina Jolie ile arasındaki iletişime dair gözlemlerini aktaran Zahara, aynı zamanda yoğun ilgi altında yetişmenin sosyal ve bireysel etkilerini de sade bir dille dile getirdi.
"EŞSİZ VE ADETA RUH EŞİ GİBİ BİR İLİŞKİ"
26 Nisan Pazar günü, Pearl of Purpose Vakfı’nın düzenlediği anne-kız brunch etkinliğinde kürsüye çıkan Spelman College öğrencisi Zahara Jolie, konuşmasının merkezine annesi Angelina Jolie ile kurduğu bağın derinliğini aldı.
“Zorlayıcı hissettirdi, zorlayıcı olması ona değer vermediğimden değil; annemle kelimelere dökmesi güç, eşsiz ve adeta ruh eşi gibi bir ilişkimiz olmasından kaynaklanıyor.”
"BİR ROL MODELE SAHİP OLDUĞUM İÇİN MİNNETTARIM"
Altı aylıkken Etiyopya’dan evlat edinilen Zahara, ailesiyle olan bağını "sonradan inşa edilen bir sevgi" olarak nitelendiriyor. Konuşmasında, Jolie’nin çocuklarına aşıladığı yaşam felsefesine de değinen Zahara, sahip oldukları değerler sistemini şu cümlelerle özetledi:
“Birbirimize olan sevgimiz 'bulunmuş' bir sevgi. Altı aylıkken evlat edinildim; dünyanın en özel ve sevgi dolu insanları kardeşlerim oldu ve bizi başkalarına yardım etmenin, nazik olmanın ve her zaman bir birey olarak gelişmeye çabalamanın değerini aşılayarak büyüten bir annem var.”
Zahara, günümüz dünyasında bu basit görünen değerlerin aslında ne kadar kıymetli olduğunu vurgulayarak, annesini "dürüst bir insan olmanın örneği" olarak gördüğünü belirtti:
“Bu değerler kulağa basit gelebilir ancak nezaketin göz ardı edildiği ve başkalarına yardım etmenin bir bedelinin olduğu bu dünyada, dürüst bir insan olmanın neye benzediğini bana gösteren bir rol modele sahip olduğum için minnettarım.”