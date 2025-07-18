Angelina Jolie'yi üzen gelişme: Shiloh Jolie ailesiyle yaşadığı evden ayrıldı!
Hollywood'un en gözde isimlerinden Angelina Jolie, Brad Pitt ile evliliğinden olan kızı Shiloh Jolie ile ilgili yaşanan yeni bir gelişmeyle sarsıldı. Ünlü oyuncunun 18 yaşındaki kızı ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrılarak kendi düzenini kurma kararı aldığı ortaya çıktı. Bu ayrılığın, Jolie'yi derinden üzdüğü belirtiliyor. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak "Angelina'nın bu durumu sakin karşılaması mümkün değil. Çünkü o bütün çocuklarını yanında istiyor" dedi.
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Angelina Jolie, ilişkileri boyunca Brad Pitt'i suçlamış ve ardından 2014'te evlendiği eşine, 2016'da boşanma davası açmıştı.
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Boşanma davası geçen yıl aralık ayında resmi olarak sonuçlanmıştı. Ancak bu çekişmeli süreçte annelerinin yanında yer alan çocuklardan bazılarının Brad Pitt'in soyadını bıraktığı ve babalarıyla artık düzeltilemez bir ilişki içine girdiği öğrenilmişti.
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İddialara göre Angelina Jolie'nin şimdi de yeni bir kalp ağrısı var: Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu Shiloh, bavulunu toplayıp, annesi ve kardeşleriyle yaşadığı evden ayrıldı.
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İleri sürülenlere göre genç kız, dans kursundan yakın arkadaşı olan Keoni Rose ile birlikte yaşamaya başladı. İki genç kız birkaç hafta önce aynı eve taşındı.