Angus Cloud'un annesi: Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu

HBO yapımı "Euphoria" dizisiyle tanınan genç yıldız Angus Cloud, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunmuştu. Angus Cloud'un annesi Lisa Cloud, oğlunun son gününü anlattı.

"AİLEME GÖSTERDİĞİNİZ SEVGİYE MİNNETTARIM"

Angus Cloud'un hayatına son verme niyetinde olmadığını belirten Lisa Cloud, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Arkadaşlar, hepinizin bilmesini isterim ki aileme gösterdiğiniz sevgiye minnettarım" dedi.

ANGUS CLOUD'UN ANNESİ: SON GÜNÜNDE NEŞELİYDİ

Ünlü oyuncunun annesi, "Ayrıca bilmenizi isterim ki oğlum, babasının akciğer zarı kanserinden zamansız ölümü nedeniyle derin bir keder içinde olmasına rağmen son gününde neşeliydi. Odasını yeniden düzenliyor ve sevdiği evde bir süre daha kalmak niyetiyle eşyalarını yerleştiriyordu. Üniversitede okuyan kız kardeşlerinin geçimine yardımcı olmak ve annesine duygusal ve maddi olarak yardım etmek istediğinden söz ediyordu. Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu. İyi geceler diye sarıldığımızda birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi ve sabah görüşeceğimizi söyledik. Ondan sonra vücuduna ne girdiğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey başını sanat projeleri üzerinde çalıştığı masaya koyduğu, uykuya daldığı ve bir daha uyanmadığı" diye devam etti.