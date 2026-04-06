Anıl Altan ile evliliğini sonlandıran Pelin Akil’in adı sürpriz bir isimle anılıyor: Boşanma sonrası aşk iddiası

Sekiz yıllık evliliklerini geçtiğimiz ağustos ayında noktalayan Pelin Akil ve Anıl Altan, boşanma sonrası özel hayatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Magazin kulislerinde konuşulan son iddia, Pelin Akil’in meslektaşı Baran Bölükbaşı ile yeni bir aşka yelken açtığı yönünde.





Söz konusu iddiaları güçlendiren bazı somut adımlar dikkat çekiyor. Baran Bölükbaşı'nın, Pelin Akil’in başrolünde yer aldığı tiyatro oyununu en ön sıradan izleyip kulis ziyaretinde bulunması ve ikilinin sosyal medyada birbirlerini takibe alması, bu yakınlaşmanın sinyalleri olarak yorumlanıyor. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmese de bu durum, magazin dünyasında yılın ilk sürpriz birlikteliği olarak değerlendiriliyor.





Ayrılık sonrası sadece Pelin Akil değil, Anıl Altan da benzer iddialarla karşı karşıya kalmıştı. Altan’ın sosyal medyada Handan Buse Gürcan ile yaptığı paylaşım, yeni bir ilişki sinyali olarak algılanmış; ancak ünlü oyuncu bu durumu kesin bir dille yalanlamıştı.



"BEN ONUN HER ZAMAN MUTLU OLMASINI İSTİYORUM"



Geçtiğimiz günlerde bir davette bir araya gelen eski eşler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pelin Akil, eski eşinin yeni bir ilişkiye başladığına dair söylentiler için şu ifadeleri kullandı:

Ben onun her zaman mutlu olmasını istiyorum. Bu konuyla ilgili konuşmadık da.

Anıl Altan ise hakkındaki iddialara şu sözlerle netlik kazandırdı:

Teşekkür ederim, hepimiz mutlu olalım. Bu öyle bir şey değil, ilişkim olsa söylerim zaten.



BOŞANMA SÜRECİNDEKİ "PORTEKİZ VATANDAŞLIĞI" SÖYLENTİLERİ



Pelin Akil ve Anıl Altan’ın ayrılık süreciyle ilgili en çok dikkat çeken iddialardan biri de resmi boşanmanın henüz gerçekleşmediği yönündeydi. Çiftin Portekiz’den 200 bin Euro değerinde bir ev aldığı ve oturum izni süreçleri tamamlanana kadar kağıt üzerinde evli kalacakları ileri sürülmüştü. Bu söylentiler hatırlatıldığında Pelin Akil, sessiz kalmayı tercih ederek şu açıklamayı yapmıştı:

Artık bunları hiç konuşmuyorum. Zaten bugün de böyle şeyleri konuşmamamız lazım.





EBEVEYNLİK SORUMLULUKLARI ÖN PLANDA



2016 yılında evlenen ve 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan çift, yollarını ayırmış olsa da ebeveynlik sorumluluklarını ön planda tutmaya devam ediyor. Bayram günü sosyal medyada paylaştıkları kareler, ikilinin çocukları için sık sık bir araya geldiğini ve sağlıklı bir iletişim sürdürdüğünü kanıtlıyor.

