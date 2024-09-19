Anjelik Calvin'den cenazesi Türkiye'ye gelmeyen Ahu Tuğba için açıklama
1 Eylül’de yaşamını yitiren Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba’nın cenazesi yasal prosedürler nedeniyle hala Türkiye'ye getirilemedi. Bunun üzerine Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba’nın cenazesi Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve magazin gazetecilerinin girişimleriyle Türkiye’ye getirilecekti. Fakat yasal prosedürler nedeniyle aksamalar yaşandı.
Cenazenin Türkiye'ye geliş tarihinin uzaması nedeniyle Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
''BİRKAÇ GÜN DAHA BEKLEYECEK''
"Cenaze tarihi diye bir tarih asla belirlenmedi. Henüz US DEPARTMENT OF STATE yeni Amerikan pasaportumu göndermedi. ABD doğumluyum ve Türk pasaportum vizem neredeyse yok. Ülke sınırlarında sorun yaşamamak adına bu süreçte birkaç gün daha beklenecek.''
''TARİHİ HABER VERECEĞİM''
''Taziyeleriniz, dualarınızı okuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Siz sevenleri çok değerlisiniz. Dostlarına mutlaka buradan doğru cenaze tarihini ve saatini bildireceğim. Bunu haberden değil, benden duyacaksınız elbet. Ortada kesinleşen tarih ve cami yoktur. Doğru tarihi haber vereceğim."