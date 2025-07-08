Anne-kız stili: Aslışah Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar'ın yeşil şıklığı

Yazı Bodrum’un keyifli atmosferinde geçiren Aslışah Alkoçlar, son olarak annesi Gülşah Alkoçlar ile birlikte objektif karşısına geçti. Stil tercihleriyle de beğeni toplayan anne-kız, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 7
Anne-kız stili: Aslışah Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar'ın yeşil şıklığı - Resim : 1

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit’in torunu, sosyetenin tanınan simalarından Aslışah Alkoçlar Demirağ, yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum’da geçiriyor.

2 / 7
Anne-kız stili: Aslışah Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar'ın yeşil şıklığı - Resim : 2

Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar, tatilinden kareleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. 

3 / 7
Anne-kız stili: Aslışah Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar'ın yeşil şıklığı - Resim : 3

Sık sık yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer alan Alkoçlar, bu kez ailesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti. 

4 / 7
Anne-kız stili: Aslışah Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar'ın yeşil şıklığı - Resim : 4

Yazı Bodrum’un keyifli atmosferinde geçiren ünlü isim, son olarak annesi Gülşah Alkoçlar ile birlikte objektif karşısına geçti.