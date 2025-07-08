Anne-kız stili: Aslışah Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar'ın yeşil şıklığı
Yazı Bodrum’un keyifli atmosferinde geçiren Aslışah Alkoçlar, son olarak annesi Gülşah Alkoçlar ile birlikte objektif karşısına geçti. Stil tercihleriyle de beğeni toplayan anne-kız, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit’in torunu, sosyetenin tanınan simalarından Aslışah Alkoçlar Demirağ, yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum’da geçiriyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar, tatilinden kareleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Sık sık yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer alan Alkoçlar, bu kez ailesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.
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Yazı Bodrum’un keyifli atmosferinde geçiren ünlü isim, son olarak annesi Gülşah Alkoçlar ile birlikte objektif karşısına geçti.