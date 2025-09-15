Anne olmak için gün sayan Başak Gümülcinelioğlu'ndan yeni hamilelik pozu

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, eşi Çağrı Çıtanak ile olan evliliğini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. 2022 yılında dünyaevine giren ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, hamilelik müjdesini 78. Cannes Film Festivali'nde vermişti. Çiftin bir erkek bebekleri olacağı da kısa süre sonra duyurulmuştu.

Doğum için geri sayım başladı

Hamileliğinin 32. haftasına giren Gümülcinelioğlu, karnı burnunda yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Ayna karşısında çekilen kareyi "Kim sayıyor?" notuyla yayımlayan 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Gümülcinelioğlu, oğluna kavuşmak için gün saydığını bu kareyle bir kez daha gösterdi.

Öte yandan Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz aylarda eşinin Babalar Günü’nü yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Ünlü isim paylaşımına "Kafa kafaya verip de yapamayacağımız şey yok diyip, seni baba yaptık. İlk babalar günün kutlu olsun." notunu düşmüştü.