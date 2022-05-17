Anne olmak için gün sayan Demet Evgar'dan kına gecesi!

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterine hayat veren Demet Evgar, işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile altı yıldır devam eden birlikteliğini 17 Mart'ta evlenmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle aile arasında yapılan törenle evlenen çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan Evgar, geçtiğimiz hafta 'anneliğe geçiş kutlaması' gerçekleştirmişti. Şimdi de kına gecesi yaptı.

DEMET EVGAR'DAN KINA GECESİ

Gecede konsepte uygun kıyafetler giyen oyuncu, yakın arkadaşlarıyla eğlenceli anlar geçirdi. Eline kına yaktıran Evgar'ın karnı burnunda göbek atması sosyal medyada gündem oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demet Evgar (@temedragve)'in paylaştığı bir gönderi

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Demet Evgar'a kına gecesinde arkadaşları erken doğum günü de yaptı. 18 Mayıs doğumlu oyuncuya arkadaşları sürpriz yapıp pasta getirdi. Yapılan jeste çok sevinen Evgar, güzel dileklerde bulundu.

ANNELİĞE GEÇİŞ KUTLAMASI YAPTI

Evgar, geçtiğimiz haftalarda 'baby shower partisi' yerine Anadolu geleneği olan 'anneliğe geçiş kutlaması' yapmıştı.

Bu anları "Analığı, yaratımı; Mavi ile, kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun" notuyla takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, şimdi de kına gecesi yaptı.