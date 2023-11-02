Anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli'den yeni hamilelik pozları

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşımıştı. Gözde çift, şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

“Hafta arasından selamlar”

Şimdilerde gebelik süreci hakkında pek çok detay paylaşan Şefkatli, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda “İki erkek bebek bekliyoruz” açıklaması yapan Şefkatli 6. ayından fotoğraflar ekledi. Karnı iyice büyüyen ünlü fenomen, “Hafta arasından selamlar” notunu yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yasemin Tatlıses (@yaseminsefkatli)'in paylaştığı bir gönderi

"Çok heyecanlıyız"

Bebekleri sabırsızlıkla bekleyen babaanne Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde görüntülenmiş; "Çok heyecanlıyız. İkiz olacağını ilk duyduğumuz zaman çıldırdık, delirdik. Bizim ailemizde ikiz yok ama İbrahim beyin ailesinde varmış. Bu da benim oğluma nasip oldu" demişti.