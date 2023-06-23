Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver'den yeni paylaşım

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılının kasım ayında Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde hamile olan ünlü oyuncu anne olmak için gün sayıyor.

Zaman zaman karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Aslı Enver'den son olarak bebek ayakkabılı paylaşım geldi. Enver, bebeği için aldığı minik kırmızı ayakkabıları takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına yorum yağan güzel oyuncunun kızının ismi ise merak konusu oldu.