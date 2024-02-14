Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik: Benim hayatım aşerme



Oyunculuğa kısa bir mola veren Burcu Biricik, “Benim için de iyi oldu, hamilelik sayesinde kendimi nadasa bırakmış oldum, gayet de iyi geldi bana” diye konuştu. Ünlü oyuncu muhabirlerin “Aşermeler başladı mı?” sorusuna “Benim hayatım aşerme aslında, ondan dolayı farkını çok anlayamıyorum, o konuda çok rahatım” diye esprili bir yanıt verdi.