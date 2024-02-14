Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik: Benim hayatım aşerme
Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik, kız çocukları olacağını açıklamıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, "Aşermeler başladı mı ?" sorusuna yanıt verdi.
En son Kanal D’nin “Camdaki Kız”da rol alan Burcu Biricik anne olmaya hazırlanıyor. 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin’le evlenen ünlü oyuncu bir kız bebek bekliyor.
Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu hamileliği hakkında soruları yanıtladı.
Bebeğinin cinsiyeti kız olduğu için eşinin çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu “Kız çocuğu çok başka derler ama bakacağız göreceğiz. Emre çok mutlu, kız çocuğu babaya düşkün olur tezinden dolayı. Emre zaten kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi, öyle de oldu” dedi.
Oyunculuğa kısa bir mola veren Burcu Biricik, “Benim için de iyi oldu, hamilelik sayesinde kendimi nadasa bırakmış oldum, gayet de iyi geldi bana” diye konuştu. Ünlü oyuncu muhabirlerin “Aşermeler başladı mı?” sorusuna “Benim hayatım aşerme aslında, ondan dolayı farkını çok anlayamıyorum, o konuda çok rahatım” diye esprili bir yanıt verdi.