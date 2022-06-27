Anne olmaya hazırlanan Gupse Özay'dan ilk poz

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç , 2020 yılında sade bir törenle, Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ikilinin, geçtiğimiz aylarda anne-baba olmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. 7 aylık hamile Özay'dan hamilelik sürecine ilişkin ilk poz geldi...

BEBEK GÖRÜNDÜ

Kız bebek bekleyen çiftten Özay, önceki gün yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Melikşah Altuntaş ve Esra Ruşan ile birlikte vakit geçiren Özay, gecenin sonunda dostlarıyla birlikte objektif karşısına geçti ve yaklaşık 7 aylık hamile olan ünlü oyuncunun karnının iyice belirginleştiği görüldü.

2 FİLM, 1 ANİMASYON 1 DE DİZİ YAZDI

Hamilelik sürecini evinde geçiren Gupse Özay, bu süreçte dizi ve film senaryosu yazıyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, "'Yoksun da yoksun' deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN ÇOCUK SEVDASI VARDIR"

Arduç, daha önce muhabirlerin "bebek" sorularına, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz." şeklinde yanıt vermişti.