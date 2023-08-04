Anne olmaya hazırlanan Nazlı Sabancı'nın karnı burnunda yeni poz

İş insanı Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de nikâh masasına oturan, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün yapan Nazlı Kayı Sabancı, geçtiğimiz mart ayında hamile olduğunu duyurmuştu.

KARNI BURNUNDA POZ

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü isim, son olarak Instagram hesabından karnı burnunda bir pozunu paylaştı. İki eliyle iyice büyüyen karnını tutan Sabancı, fotoğrafına nazar boncuğu emojisi ekledi ve "Biz" notunu düştü.

Nazlı Sabancı'nın bu paylaşımı kısa sürede 30 bine yakın beğeni aldı. Arzu Sabancı da gelininin bu karesine kayıtsız kalamayarak, nazar boncuğu emojili bir mesaj bıraktı.