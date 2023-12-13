Anne olmaya hazırlanan Songül Öden’den yeni hamilelik pozları

Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'a hayat veren Songül Öden ikinci evliliğini 2020'de iş insanı Arman Bıçakçı ile yapmıştı. 44 yaşındaki oyuncu şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.

Sekiz aylık oldu

44 yaşındaki oyuncu şimdilerde sekiz aylık hamile. Doğumuna günler kalan Öden, karnı burnunda fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

"Biz"

Öden'in cam kenarında dışarıya bakarken verdiği poza takipçilerinden beğeni yağdı. Güzel oyuncu yayınladığı fotoğrafa "Biz" notunu düştü.

Songül Öden, hamileliğiyle ilgili olarak ise geçtiğimiz aylarda "Bebeğin cinsiyeti kız. Beş aydır taşınmaya çalışıyorum. Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış. Bunu çeken bilir." demişti.