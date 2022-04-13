Anne olmayan hazırlanan Rihanna’dan cesur hamilelik pozları: " Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim."
Amerikalı rap şarkıcısı ASAP Rocky ile ilk çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Rihanna, bu ay Amerikan Vogue kapağına çıktı. Hamile olduğunu öğrendiğinden beri ezber bozan hamile stiliyle gündeme gelen şarkıcı verdiği pozlarla dikkat çekti.
Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve rapçi erkek arkadaşı ASAP Rocky, şimdilerde ilk bebekleri için gün sayıyor. Hamileliği boyunca göbeğini açıkta bırakan kıyafetler tercih eden Rihanna, Amerikan Vogue dergisi için kamera karşısına geçerek cesur pozlar verdi.
İddialı kıyafet tercihleriyle adından söz ettiren Rihanna, dergi için iç çamaşırsız pozlar verdi. Ünlü ismin küvette verdiği poz da dikkatlerden kaçmadı.
Instagram'da 126 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Rihanna'nın pozları kısa sürede 5 milyondan fazla beğeni aldı.
Yaptığı açıklamada hamileliğini öğrendiği anı anlatan Rihanna, "Ne zaman yumurtladığımı falan bilmiyorum. Sadece eğlendik. Sonra test yapınca hamile olduğumu fark ettim. Hiç vakit kaybetmeden erkek arkadaşıma testi gösterdim. Ertesi sabah doktorun muayenehanesindeydim ve yolculuğumuz başladı" dedi.