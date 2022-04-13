Anne olmayan hazırlanan Rihanna’dan cesur hamilelik pozları: " Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim."

Yaptığı açıklamada hamileliğini öğrendiği anı anlatan Rihanna, "Ne zaman yumurtladığımı falan bilmiyorum. Sadece eğlendik. Sonra test yapınca hamile olduğumu fark ettim. Hiç vakit kaybetmeden erkek arkadaşıma testi gösterdim. Ertesi sabah doktorun muayenehanesindeydim ve yolculuğumuz başladı" dedi.