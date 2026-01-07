Anneliğin tadını çıkarıyor! İrem Helvacıoğlu'ndan kızı Sora ile yeni paylaşım

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, hem annelik heyecanı hem de özel hayatındaki hareketli gelişmelerle magazin gündeminin merkezinde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Ural Kaspar ile hayatını birleştiren ve 15 Ekim 2025'te kızı Sora’yı kucağına alan Helvacıoğlu, son dönemde hem korkutucu bir kaza hem de ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, kızının yeni karesini yayınladı. Helvacıoğlu'nun kızı Sora ile yeni paylaşım beğeni topladı.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftarlda kucağında bebeğiyle yürüyüş yaptığı sırada kontrolden çıkan bir motosikletin çarpması sonucu büyük bir tehlike atlatmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak başından yaralanan ve apar topar hastaneye kaldırılan Helvacıoğlu'nun kafasına dikiş atıldı. Şans eseri minik Sora’nın yara almadan kurtulduğu bu olay, hayranlarını derinden üzerken oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından evinde dinlenmeye çekildiği öğrenildi.

Tüm bu zorlu sürecin üzerine, Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çiftinin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çiftin ciddi bir kriz yaşadığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürülürken, ailelerin bu evliliği kurtarmak adına devreye girdiği belirtiliyor.

Sosyal medyada kızı Sora’nın yeni karelerini paylaşmaya devam eden ancak özel hayatındaki bu iddialara dair henüz sessizliğini koruyan İrem Helvacıoğlu cephesinden gelecek resmi bir açıklama merakla bekleniyor.