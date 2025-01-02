Annem Ankara dizisinde veda: İzninizle ayrılıyorum

Kanal D’de çarşamba akşamları ekrana gelen başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, "Annem Ankara" dizisinde önemli bir gelişme yaşandı.

Elele Online

Elele Online
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Annem Ankara dizisinde veda: İzninizle ayrılıyorum - Resim : 1

Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı yayınlandığı günden beri beğeni toplayan Annem Ankara dizisinde önemli bir değişiklik yaşandı.

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Annem Ankara dizisinde veda: İzninizle ayrılıyorum - Resim : 2

Senarist Başak Angigün’ün kendi ailesinin hikâyesinden yola çıkarak kaleme aldığı Annem Ankara dizisinin yönetmeni değişti. 

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Annem Ankara dizisinde veda: İzninizle ayrılıyorum - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Annem Ankara'nın kurucu yönetmeni Faruk Teber, ekibe geri döndü.

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Annem Ankara dizisinde veda: İzninizle ayrılıyorum - Resim : 4

Teber'in 3. bölümden itibaren görevini devrettiği Can Ulkay, 7. bölümden itibaren kendi isteğiyle ekibe veda etti ve çalışma arkadaşlarına “Annem Ankara dizimizden izninizle ayrılıyorum" mesajını attı. 