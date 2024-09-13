'Annem Ankara' için sete giren Bergüzar Korel'den karavan fotoğrafları
Yeni sezonda Kanal D ekranlarında 'Annem Ankara' dizisinde Zuhal’a hayat verecek olan Bergüzar Korel, dizi setinden ilk karavan fotoğrafını paylaştı.
“Binbir Gece”, “Vatanım Sensin” gibi Türk dizi dünyasına damga vurmuş projelerin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, Annem Ankara dizisi ile tekrar setlere dönüyor. Mehmet Günsürl’le başrolü paylaşacak olan oyuncu geçtiğimiz gün okuma provasında buluşmuştu.
“Zuhal Angigün” karakteri için dış görünüşünü değiştiren Korel, sarı saçlarına veda etti. Güzel sanatçının yeni imajı takipçilerinden olumlu tepkiler almıştı.
Korel, dizi setinden ilk karavan fotoğrafını paylaşarak şu ifadelere yer verdi; "Ekibe söz verdim her gün saç makyajdan sonra poz vericem, bu hafta sadece 1 gün sözümü tutabildim, tamam yavaş yavaş."
Bergüzar Korel, Zuhal rolünde, “Benim annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” mottosu ile gerçek yaşamdan alınmış bir hikayeyi anlatacak.