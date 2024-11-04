Annesi Ahu Tuğba'nın vefatı ile sarsılan Anjelik Calvin'den duygusal mesaj: Anne çok acı çekiyorum...
1 Eylül’de Miami’deki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek burktu.
Yıllardır ABD’de yaşayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Miami’deki evinde hayatını kaybetti. Otopsi nedeniyle sanatçı 27 gün sonra defnedilmişti.
Annesini son yolculuğuna uğurlayan Anjelik Calvin, törende ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazede duygularını “Tabutun başında ne denir ki, şov yapmaya gerek yok. Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya kırk yılın üzerinde emek veren ve koşulsuzca ülkesini seven bir kız çocuğu düşünün... Onun için buradayız. Teşekkür ederim, konuşamıyorum affedin. Annemi çok seviyorum” şeklinde ifade etmişti.
Öte yandan annesinin vefatıyla sarsılan Anjelik, günler sonra yürek yakan bir paylaşım yaptı.
Annesine özlemini dile getiren isim, paylaştığı fotoğrafın üzerine yazdığı notla hem duygulandırdı hem de endişelendirdi:
“Anne çok acı çekiyorum... Derin bir ızdırap... Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor. Allah’ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlı ise hakkımda o olsun, anneme kavuşmak istiyorum rabbim.”