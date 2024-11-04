Annesi Ahu Tuğba'nın vefatı ile sarsılan Anjelik Calvin'den duygusal mesaj: Anne çok acı çekiyorum...

Annesine özlemini dile getiren isim, paylaştığı fotoğrafın üzerine yazdığı notla hem duygulandırdı hem de endişelendirdi:

“Anne çok acı çekiyorum... Derin bir ızdırap... Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor. Allah’ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlı ise hakkımda o olsun, anneme kavuşmak istiyorum rabbim.”