Annesini kaybeden Barış Murat Yağcı'dan duygusal paylaşım
Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak'ın vefatıyla yıkıldı. Yağcı, son olarak sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Barış Murat Yağcı'nın annesi Arzu Ernak hayatını kaybetti. Uzun zamandır tedavi gören Arzu Ernak, hastanede gözlerini yumdu.
Arzu Ernak, Zincirlikuyu mezarlığında aile kabristanına defnedildi. Annesinin vefatının ardından Barış Murat Yağcı'dan, bir paylaşım geldi.
MEZARI BAŞINDA DUA ETTİ
Annesinin mezarı başında dua eden Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı sevenlerini duygulandırdı.