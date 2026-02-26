Annesinin "çalışma" dediği yönetmenle Jacob Elordi’ye gelen oscar adaylığı
Jacob Elordi, annesinin çocukken koyduğu "bu yönetmenle asla çalışma" uyarısını yıllar sonra göz ardı ederek Oscar kapısını araladı. Genç yıldızın bir DVD kapağıyla başlayan ve Guillermo del Toro ile kurduğu güçlü bağla devam eden bir başarı hikayesi...
Variety’nin haberine göre, gelecek ay düzenlenecek Oscar ödül törenine annesi Melissa ile katılmaya hazırlanan Jacob Elordi’nin bu başarısının ardında, aslında bir 'anne sözü dinlememe' hikayesi yatıyor.
Elordi, henüz 10 yaşındayken bir DVD dükkanında karşılaştığı del Toro filminin ürkütücü kapağından etkilenmiş; ancak annesi, onu bu karanlık dünyadan uzak durması konusunda sert bir dille uyarmış.
"BU ADAMLA ASLA ÇALIŞMAYACAKSIN"
Filmi izlemesine tek bir şartla izin veren annesinin, “Bu adamla asla çalışmayacaksın” uyarısını yıllar sonra gülerek hatırlayan Elordi, bugün del Toro ile yan yana. Oyuncunun, “Ve işte sonuç ortada” sözlerine yönetmenden de esprili bir destek geliyor: “İnsanın annesine karşı gelmesi bazen iyidir.”
GUILLERMO DEL TORO'NUN OTUZ YILDIR HAYALİNİ KURDUĞU PROJE
Projeyi otuz yılı aşkın süredir hayal eden del Toro ise hikayeye olan tutkusunu neredeyse dini bir bağlılıkla anlatıyor:
“Kendimi tamamen Yaratıkla (The Creature - Jacob Elordi) özdeşleştiriyorum. Bunun abartılı göründüğünü biliyorum ama bu benim dinim. Katolik olarak doğup büyüdüm ve 11 yaşımda ‘Frankensteincı’ oldum.”
"EN YALNIZ İNSANLARIZ"
Filmin büyük ekranda ve bir toplulukla izlenmesi gerektiğini savunan usta yönetmen, modern dünyanın yalnızlığına ve teknoloji bağımlılığına da dikkat çekiyor: “Dünya üzerinde yürümüş en yalnız insanlarız ve yine de şu (telefonunu işaret ederek) küçük ekrana bakmaktan kendimizi alamıyoruz. Sizden asıl buraya, şu (dev perdeyi işaret ederek) devasa şeye bakmanızı istiyorum. İyi eğlenceler.”