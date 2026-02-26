Annesinin "çalışma" dediği yönetmenle Jacob Elordi’ye gelen oscar adaylığı

"EN YALNIZ İNSANLARIZ"



Filmin büyük ekranda ve bir toplulukla izlenmesi gerektiğini savunan usta yönetmen, modern dünyanın yalnızlığına ve teknoloji bağımlılığına da dikkat çekiyor: “Dünya üzerinde yürümüş en yalnız insanlarız ve yine de şu (telefonunu işaret ederek) küçük ekrana bakmaktan kendimizi alamıyoruz. Sizden asıl buraya, şu (dev perdeyi işaret ederek) devasa şeye bakmanızı istiyorum. İyi eğlenceler.”