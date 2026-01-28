Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan kalp krizi mi geçirdi?

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan, daha önce karaciğer ve böbrek nakli yapılan Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Yoğun bakıma alınan sanatçının sağlık durumu araştırılıyor. Sevenleri güzel bir haber bekliyor...

HAKAN TAŞIYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü isim apar topar hastaneye kaldırılırken durumu ciddiyetini koruyor.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Annesi Trabzonlu, babası Diyarbakırlı olan sanatçı, müzikle küçük yaşlarda tanışmıştır. Çocukluk döneminde bağlama çalmaya başlayan Taşıyan, babasıyla birlikte çeşitli düğünlerde sahne alarak müzik tecrübesi kazanmıştır.

Hakan Taşıyan, şarkıcı, besteci ve oyuncu kimlikleriyle tanınmaktadır. Özellikle arabesk müzik alanındaki çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon projelerinde de yer alarak oyunculuk alanında da adını duyurmuştur.

Sanatçının müzik kariyeri, askerlik döneminde seslendirdiği şarkılarla dikkat çekmesiyle hız kazanmıştır. Komutanlarının desteğiyle albüm çalışmalarına yönelen Taşıyan, ilk etapta İstanbul Unkapanı’nda beklediği ilgiyi bulamamıştır. Daha sonra Ankara merkezli Sıla Müzik etiketiyle ilk albümünü piyasaya sürmüştür. “Sensiz İki Gün” albümüyle önemli bir çıkış yakalayan sanatçı, bu çalışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Albümleri

Hesabım Bitmedi

Sensiz İki Gün (1997)

Gözün Sevem

Oyunculuk çalışmaları

Hakan Taşıyan, müzik kariyerine ek olarak oyunculuk alanında da projelerde yer almıştır. Televizyon dizilerinde üstlendiği rollerle farklı bir alanda da izleyici karşısına çıkmıştır.

Hesabım Bitmedi (1998) – Dizi

Güz Gülleri (2001) – Kemal karakteri