Arabistan'daki festivale katılan Nurgül Yeşilçay elbisesiyle büyüledi
Suudi Arabistan’daki Red Sea Film Festivali'ne davetli olan Nurgül Yeşilçay, kırmızı uzun elbisesiyle çok beğenildi.
Nurgül Yeşilçay, Suudi Arabistan’da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’ne onur konuğuydu. Kırmızı bir elbise tercih eden Nurgül Yeşilçay dikkatleri üzerine çekti. Yeşilçay bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü oyuncu, festivalin kırmızı halısında Hollywood yıldızlarıyla birlikte yürüdü.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER DE FESTİVALDEYDİ
Festivalde; Emily Blunt, Will Smith, Spike Lee, Mona Zaki, Cynthia Erivo, Vin Diesel gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı.
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından gece ile ilgili esprili paylaşımlarda da bulunmayı ihmal etmedi. Yeşilçay, ''Arkadaşlar şu anda tüm Hollywood burada valla. Yine havalıyız be'' yazdı. Ardından Will Smith'ten sonra kırmızı halıda poz verecek olan Yeşilçay, ''Will Smith bir kenara sırada ben varım haydi'' yazdı.