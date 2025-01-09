Aradığı aşkı bulan Bade İşçil: Kalbim artık boş değil

Yürüyüş yaptığı Bebek sahilinde sık sık muhabirlerle sohbet eden Bade İşçil, aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Aradığı aşkı bulan Bade İşçil: Kalbim artık boş değil - Resim : 1

Muhabirlerle ayaküstü samimi bir sohbet gerçekleştiren oyuncu, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Aradığı aşkı bulan Bade İşçil: Kalbim artık boş değil - Resim : 2

Bade İşçil, “2024 yılı sizin için nasıl geçti?” diye soran muhabirlere “Hep beraber, röportaj yaparak geçti” şeklinde esprili bir yanıt verdi.

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Aradığı aşkı bulan Bade İşçil: Kalbim artık boş değil - Resim : 3

Geçtiğimiz yıl muhabirlerin sürekli aşk hayatıyla ilgili soru sorması üzerine Bade İşçil, hayatında kimsenin olmadığını söyleyerek “Sarı sayfalara ilan mı vereyim?” demişti. 

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Aradığı aşkı bulan Bade İşçil: Kalbim artık boş değil - Resim : 4

'ARADIĞIM AŞKI BULDUM'

Uzun zamandır kalbi boş olan Bade İşçil, sonunda aradığı aşkı buldu. İşçil, “Aradığınız aşkı bulabildiniz mi?” sorusuna “Buldum buldum” diye yanıt verdi. 