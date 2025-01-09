Aradığı aşkı bulan Bade İşçil: Kalbim artık boş değil
Yürüyüş yaptığı Bebek sahilinde sık sık muhabirlerle sohbet eden Bade İşçil, aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu.
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Muhabirlerle ayaküstü samimi bir sohbet gerçekleştiren oyuncu, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Bade İşçil, “2024 yılı sizin için nasıl geçti?” diye soran muhabirlere “Hep beraber, röportaj yaparak geçti” şeklinde esprili bir yanıt verdi.
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Geçtiğimiz yıl muhabirlerin sürekli aşk hayatıyla ilgili soru sorması üzerine Bade İşçil, hayatında kimsenin olmadığını söyleyerek “Sarı sayfalara ilan mı vereyim?” demişti.
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'ARADIĞIM AŞKI BULDUM'
Uzun zamandır kalbi boş olan Bade İşçil, sonunda aradığı aşkı buldu. İşçil, “Aradığınız aşkı bulabildiniz mi?” sorusuna “Buldum buldum” diye yanıt verdi.