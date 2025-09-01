Aras Aydın, Venedik'te, 'Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü aldı

Başarılı oyuncu Aras Aydın, "Dokuz Kusursuz Yabancı" (Nine Perfect Strangers) adlı uluslararası dizideki performansıyla adından söz ettirmişti. Dizinin ikinci sezonunda Nicole Kidman, Mark Strong ve Christine Baranski gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte rol alan Aydın, geçtiğimiz günlerde büyük bir başarıya imza attı.

Aras Aydın'a Uluslararası Ödül

Aras Aydın, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Premio Kineo Ödülleri'nde "Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Prada imzalı beyaz bir ceket tercih eden oyuncunun stylingini İlknur Şeref yaptı.

Bu ödül, Nicole Kidman'ın daha önce kendisi hakkında söylediği övgü dolu sözlerin ardından geldi ve sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ödülünü 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlamlı bir günde almanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Aydın, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı:

"Venedik Film Festivali bünyesinde verilen Kinéo Awards'da 'Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu' ödülüne layık görüldüm. 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi özel ve önemli bir günde bu ödülü almak gerçekten çok büyük bir gurur ve onur benim için. Desteğini esirgemeyen, heyecanını ve gururunu benimle paylaşan herkese çok ama çok teşekkür ederim."

Bu önemli başarının ardından Aras Aydın'a sanat camiasından ve hayranlarından tebrik mesajları yağdı.