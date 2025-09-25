Aras Aydın'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Aras Aydın, bir süredir tedavi gören babası Erol Aydın’ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre acı haber, Aras Aydın’ın menajerlik ajansı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Erol Aydın’ın, son dönemde Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde babası için sosyal medya üzerinden 0 Rh pozitif kan aradığını duyurmuştu.

Vefat haberinin ardından Aras Aydın’ın menajerlik ajansı, resmi bir açıklama yayımlayarak taziye dileklerini iletti. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Değerli oyuncumuz Aras Aydın’ın babası Erol Aydın’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere tüm dost ve akrabalarına başsağlığı dileriz.”

Cenaze törenine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.