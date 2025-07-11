Aras Bulut İynemli, at çiftliğinden fotoğraflarını paylaştı! Arkadaşı Engin Öztürk de eşlik etti

Son olarak Deha dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli, sadece kariyeriyle değil, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme geliyor. Yoğun çalışma temposunun ardından dinlenmek için mola veren İynemli, hayranlarını mest eden yeni kareler paylaştı.

Şimdilerde yorgunluk atan 34 yaşındaki ünlü oyuncu, at çiftliğinde geçirdiği keyifli anları takipçilerinin beğenisine sundu. İynemli'nin atıyla ilgilenirken ve at binerken çekildiği doğal ve etkileyici pozlar büyük beğeni topladı.

Bu keyifli anlarda Aras Bulut İynemli'ye, yakın arkadaşı ve meslektaşı Engin Öztürk de eşlik etti. İkilinin dostluğu ve atlarla olan uyumu dikkatlerden kaçmadı.

İynemli'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerinden yorumlar yağdı.