Aras Bulut İynemli: 'Sözleşmesi vardı sustu’ dendi, edebimden sustum

Disney Plus'un son anda Atatürk filmini yanınlamaktan vazgeçmesi büyük krize neden olmuş ve gözler Aras Bulut İynemli'ye çevrilmişti. Ünlü oyuncu, merak edilen o konuda ilk kez konuştu. İynemli, Disney Plus'un son anda Atatürk filmini yanınlamaktan vazgeçmesi sonrası tepkisi kalınca eleştirilmişti.

'BU BENİM BİLİNÇLİ KARARIM'

Candaş Tolga Işık "İlk bu yayınlanmama ihtimali olduğunu duyduğunuzda ne hissettiniz?" diye sorunca oyuncu şu yanıtı verdi:

"Hayal kırıklığı, öfke. O öfkeyi yaşayan benim arkadaşlarımın, bu toprağın insanlarının yaşadığı öfkenin 10 katını hissettim. Ama ben bu işin içinde olduğum için, bu işin öznesi olduğum için ona göre davranmam gerekiyordu. Bu benim bilinçli kararım. Kızgınım ve kırgınım. Sen, ben bir kişi daha var yola çıkıyoruz. Sen yayıncısın, yapımcı ve biz ekibiz" dedi.

'SÖZLEŞMESİ VAR SUSTU DENDİ EDEBİMİZDEN SUSTUK'

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: Sen son 3 ay kala ‘Ben yokum’ diyorsun kırılmaz mıyım sana kızmaz mıyım, bir de söz konusu Atatürk. Disney Herkes tepkisini başka türlü dile getirir, ben işin içindeki kişi olarak tepkimi bu şekilde dile getirdim. Ne zaman biraz daha kişiselleştirilmeye başladı o zaman cevap verdim. Ne yaptıysam kararlı bilerek yaptım. Ben 14 senedir bu işi yapıyorum çok tecrübeliyim diye konuşmuyorum ama benim bir yolum var o yolda da kendime göre kendi bildiğim kendi sahiplendiğim şekilde verdim kararlarımı aslında. Susma değil, ‘Korkaklığından sustu’ ya da ‘Sözleşmesi vardı sustu’ dendi edebimizden adabımızdan da susuyoruz, anamızdan babamızdan böyle öğrendik biz."