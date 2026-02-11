Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile aşıklar şehri Paris'te
Real Madrid’de fırtınalar estiren milli gururumuz Arda Güler, saha içindeki başarısını özel hayatındaki mutluluğuyla taçlandırıyor. Genç yıldız, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duru Nayman ile Paris’te romantik bir kaçamak yaptı.
Real Madrid’de sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken milli yıldız Arda Güler, yoğun maç takvimine verilen kısa arada rotasını aşıklar şehri Paris’e çevirdi
Uzun süredir birlikte olduğu ve kendisi gibi sporcu olan sevgilisi Duru Nayman ile objektif karşısına geçen genç yetenek, Eyfel Kulesi’nin önünde çektirdikleri romantik kareleri sosyal medya hesabından siyah kalp emojisiyle paylaştı.
Paris sokaklarında samimi halleriyle dikkat çeken çiftin bu paylaşımları kısa sürede milyonlarca beğeni alırken, Arda Güler’in ailesi başta olmak üzere sevenlerinden nazar boncuklu ve övgü dolu yorumlar yağdı.
Sevgililer Günü öncesi gelen bu aşk dolu kareler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, takipçileri "Hem sahada hem aşkta kazanıyor" diyerek genç yıldıza destek verdi.