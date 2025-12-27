Arda Güler, sevgilisiyle kuzey ışıklarını seyretmeye gitti

Milli futbolcu Arda Güler, yılbaşı tatilinde sevgilisi Duru Nayman ile kuzey ışıklarını izledi ve o anları paylaştı.

Arda Güler, sevgilisiyle kuzey ışıklarını seyretmeye gitti

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Noel tatilini sevgilisi Duru Nayman ile birlikte romantik bir kaçamakla değerlendirdi.

ROTASINI KUZEYE ÇEVİRDİ

Ünlü futbolcu, tatilde kuzey ışıklarını seyretmek için rotasını kuzeye çevirdi.Arda Güler, sevgilisiyle kuzey ışıklarını seyretmeye gitti - Resim : 1

INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Arda Güler, sevgilisiyle birlikte geçirdiği bu anları, 15 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.Arda Güler, sevgilisiyle kuzey ışıklarını seyretmeye gitti - Resim : 2

Arda Güler çocukluk fotoğrafını paylaştı: "Hâlâ o aynı çocuk işte"MagazinArda Güler çocukluk fotoğrafını paylaştı: "Hâlâ o aynı çocuk işte"

 

 