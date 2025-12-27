Arda Güler, sevgilisiyle kuzey ışıklarını seyretmeye gitti
Milli futbolcu Arda Güler, yılbaşı tatilinde sevgilisi Duru Nayman ile kuzey ışıklarını izledi ve o anları paylaştı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Noel tatilini sevgilisi Duru Nayman ile birlikte romantik bir kaçamakla değerlendirdi.
ROTASINI KUZEYE ÇEVİRDİ
Ünlü futbolcu, tatilde kuzey ışıklarını seyretmek için rotasını kuzeye çevirdi.
INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI
Arda Güler, sevgilisiyle birlikte geçirdiği bu anları, 15 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.