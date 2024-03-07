Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan yılın çifti seçildi

"YEMEK YAPAMIYORUM"

Arda Turan mutfak becerilerinden de bahsetti. Becerili olmadığını söyleyen Turan; "Kayınpederim muhteşem yemek yapıyor. Bir kere Aslıhan ile küsken gireyim de bir yumurta yapayım dedim. Aslıhan da beni kameradan izlemiş her yer darmadağın oldu. Öyle bir yeteneğim yok. Ben hayatta bilmediğim şeylere karışmam. Bugüne kadar herkes benim işime karıştı ama ben karışmam, bilene bırakırım. Eşim ve ailem harika yemekler yapıyor ben de yiyorum, sofrada iyiyimdir güzel yerim" diyerek kahkaha attı.