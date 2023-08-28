Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, bebeklerini kaybetti

2018'de Hamza Arda'yı 2020 yılında Asil Aslan'ı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan çifti, her defasında bebek sevgisini dile getiriyor ve üçüncü kez çocuk sahibi olmayı istediklerini söylüyorlardı. Ancak üçüncü kez anne-baba olma hayali kuran çifte doktor kontrolünde kötü haber geldi.

DOKTOR KONTROLÜNDE ÖĞRENDİLER

2. Sayfa’nın özel haberine göre, 2 aylık hamile Aslıhan Turan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.

KIZ ÇOCUK İSTİYORLARDI

İki erkek çocuğu olan Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın her fırsatta ne kadar kalabalık bir aile olmak istediklerini dile getiriyorlardı. Aslıhan Doğan, 'Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey... Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum.' sözleriyle açıklamıştı.