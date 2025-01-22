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Arda Türkmen'den duygulandıran paylaşım: "Güzel babam sensiz 26 sene… Her daim kalbimdesin"
Şef Arda Türkmen 26 yıl önce kaybettiği babasını andı. Türkmen sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaşarak duygusal bir not düştü.
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Ünlü şef Arda Türkmen 26 yıl önce kaybettiği babasını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.
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Türkmen paylaşımına "24 yaşımdaydım babamı toprağa verdiğimde, üzerinden geçmiş 26 sene… varlığıyla yaşadığımdan çok yokluğunda yaşamışım bu dünyada… 26 koca yıl geçmiş… her anı aklımda… bana vicdanlı iyi insan olmayı öğreten, yaptığım işi sevdiren, hayatına dokunduğu her insana bir dostluğu olan güzel babam… mekanın cennet olsun… sensiz 26 sene… her daim kalbimdesin" notunu düştü.
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Ünlü şefin paylaşımına çok sayıda yorum geldi.
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