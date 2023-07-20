Ariana Grande ile Dalton Gomez boşanıyor

Ariana Grande ve kocası Dalton Gomez'in boşanmaya doğru gittikleri iddia ediliyor. TMZ'ye göre, çift evliliklerinde sorunlar yaşıyor ve işleri yoluna koymaya çalışıyordu, ancak çabalar başarısız oldu.

30 yaşındaki Grande ve 27 yaşındaki Gomez en son Ocak ayında birlikte görüntülenirken Mayıs ayında Instagram'da evlilik yıldönümlerini halka açık bir şekilde kutlamıştı. News24'ün haberine göre, çift 2021 yılında şarkıcının Los Angeles'taki evinde gizlice evlendi.

Grande nişanlandığını Aralık 2020'de Instagram'da paylaştığı, elmas ve inci yüzüğünün fotoğraflarını içeren ve "Sonsuza kadar" başlığını taşıyan bir gönderiyle duyurmuştu.

Dalton Gomez, evliliği kurtarmak için son olarak Londra’da Gomez’i ziyaret etti; ancak çifte yakın kaynaklar, bunun bir işe yaramadığını söylüyor. Hatta ayrılık sürecinin ocak ayından önce başladığı, buna rağmen ikilinin arkadaş kalmayı başardığı söyleniyor. Çift, şimdiye kadar ayrılıkları konusunda hiçbir açıklama yapmadı.