Ariana Grande samimi bir itirafta bulundu: Birçok kez botoks yaptırdım

"Sweetener" albümüyle aynı ismi taşıyan R.E.M Beauty markasıyla kozmetik sektöründe yer alan Ariana Grande'den, güzellik yaklaşımıyla alakalı samimi bir itiraf geldi. Hakkında sık sık estetik iddiaları çıkan yıldız, bir dergi için makyaj videosu çekti. 30 yaşındaki Grande, birçok kez dudağına dolgu yaptırdığını itiraf etti.

"GÜZELLİK, BENİM İÇİN BİR SAKLANMA YÖNTEMİYDİ"

Grande "Birçok kez dudağıma dolgu yaptırdım ve yüzüme Botox yaptırdım" dedi. 2018 yılında bu işlemleri bırakan Grande "Kendimi saklanıyormuşum gibi hissettim. Uzun bir süredir güzellik, benim için bir saklanma yöntemiydi. Şimdi belki de öyle değildir diye düşünüyorum bu nedenle bu tür şeyleri yaptırmayı bıraktım" dedi. Şarkıcı bunları söylerken duygusal anlar yaşadı.

"YÜZ ÇİZGİLERİMİN GÖRÜNMESİNİ İSTİYORUM"

Belki daha sonra tekrar dolgu yaptırabileceğini söyleyen yıldız, "Bence kendinizi nasıl güzel hissettiyorsanız onu yapmalısınız. Ben ağladığımda ve güldüğümde yüz çizgilerimin görünmesini istiyorum. Yaşlanmak bence çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.